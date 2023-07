L'Egypte et la Turquie rétablissent leur pleines relations diplomatiques

ANKARA/LE CAIRE, 4 juillet (Reuters) - L'Egypte et la Turquie ont rétabli leurs pleines relations diplomatiques mardi en nommant un ambassadeur dans leurs capitales respectives, ont annoncé leurs ministères des Affaires étrangères. Les relations entre les deux pays étaient très dégradées depuis que le maréchal Abdel Fattah al Sissi a renversé en 2013 le président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, mouvement idéologiquement proche du parti du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le Caire avait à l'époque expulsé l'ambassadeur de Turquie, accusant Ankara, qui avait accueilli de nombreux dirigeants des Frères musulmans fuyant la répression, de soutenir un mouvement cherchant à déstabiliser l'Egypte, sur fond d'insurrection islamiste armée. Les deux pays soutiennent aussi les deux camps rivaux qui s'affrontent militairement depuis pratiquement une décennie en Libye. Abel Fattah al Sissi et Tayyip Erdogan avaient annoncé au mois de mai, après la réélection du président turc, que leurs relations diplomatiques allaient être rétablies. (Reportage de Huseyin Hayatsever et Nadine Awadalla, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)