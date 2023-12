L'Égypte attend des réponses sur son plan de paix à Gaza

LE CAIRE (Reuters) - L'Égypte a confirmé jeudi avoir présenté une proposition pour mettre fin au conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, qui comprend trois étapes débouchant sur un cessez-le-feu, et attend qu'on lui réponde à ce sujet. L'Égypte donnera plus de détails sur le plan une fois les réponses reçues, a déclaré Diaa Rachwane, chef du service d'information de l'État égyptien, dans un communiqué. La proposition vise à "rapprocher les points de vue de toutes les parties concernées, afin de mettre un terme à l'effusion de sang parmi les Palestiniens et l'agression contre la bande de Gaza et de rétablir la paix et la stabilité dans la région", a-t-il ajouté. Des sources de sécurité égyptiennes avaient précédemment déclaré que la proposition comprenait un cessez-le-feu en plusieurs étapes impliquant la libération de prisonniers par Israël et le Hamas. Une autre source égyptienne a rapporté que l'idée d'une administration de Gaza après la guerre avait été évoquée. (Reportage Aidan Lewis, version française Kate Entringer)