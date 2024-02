L'Egypte aménage une zone qui pourrait abriter des Palestiniens à la frontière avec Gaza

16 février (Reuters) - L'Egypte aménage une zone près de sa frontière avec Gaza où des Palestiniens pourraient être accueillis si une offensive israélienne à Rafah provoquait un exode vers son territoire, ont déclaré quatre sources. L'Egypte, qui a nié avoir entrepris de tels préparatifs, a prévenu à plusieurs reprises de la possibilité que l'offensive lancée par Israël dans la bande de Gaza déplace des Palestiniens dans le Sinaï, ce qui, selon le Caire, serait totalement inacceptable. Les Etats-Unis ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils s'opposeraient à tout déplacement forcé de Palestiniens hors de Gaza. L'une des sources a déclaré que l'Egypte avait bon espoir que les négociations visant à conclure un cessez-le-feu permettraient d'éviter un tel scénario, mais qu'elle établissait la zone à la frontière en tant que mesure temporaire et de précaution. A lire aussi... Trois sources de sécurité ont déclaré que l'Egypte avait commencé à préparer quelques installations de base qui pourraient être utilisées pour abriter des Palestiniens dans une zone située dans le désert, soulignant qu'il s'agissait d'une mesure d'urgence. Les sources ont préféré conserver l'anonymat en raison du caractère sensible de la question. Israël a annoncé sa volonté de poursuivre ses opérations militaires à Rafah, ville frontalière de l'Egypte considérée comme l'ultime refuge pour les civils palestiniens déplacés par les combats depuis plus de quatre mois. Israël a indiqué que son armée mettait au point un plan en vue de l'évacuation des civils de Rafah vers d'autres parties de la bande de Gaza. Le coordinateur aux Affaires humanitaires des Nations unies, Martin Griffiths, a toutefois estimé jeudi qu'il était "illusoire" de penser que les habitants de Gaza pourraient être évacués vers un lieu sûr, et a mis en garde contre le risque de voir les Palestiniens fuir en Egypte si Israël lançait une opération militaire à Rafah. L'une des sources a indiqué que la construction du camp avait commencé il y a trois ou quatre jours et qu'il offrirait un abri temporaire si des personnes traversaient la frontière "jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée". Interrogé sur les déclarations faites à Reuters par les sources, le chef du service d'information de l'Etat égyptien a dit: "(Ces déclarations) ne se fondent sur rien. Nos frères palestiniens l'ont dit, et l'Egypte a dit qu'aucun préparatif n'était en cours pour (faire face) à une telle éventualité." (Reportage correspondants de Reuters; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)