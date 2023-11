L'Egypte affirme que 13 Israéliens et 39 Palestiniens vont être libérés dimanche-communiqué

L'Egypte affirme que 13 Israéliens et 39 Palestiniens vont être libérés dimanche-communiqué













Crédit photo © Reuters

CAIRE (Reuters) - L'Egypte a reçu des listes avec les noms de 13 Israéliens et 39 Palestiniens qui seront libérés dimanche dans le cadre du troisième échange de ce type depuis le début de la trêve, a déclaré Diaa Rashwan, président du service d'information de l'État égyptien (SIS). "La trêve se poursuit sans entraves", peut-on lire dans un communiqué, qui précise également que 120 camions d'aide sont entrés à Gaza dimanche, dont deux transportant de carburant et deux autres du gaz à usage domestique. (Reportage Nafisa Eltahir, rédigé par Omar Abdel-Razek ; version française Kate Entringer)