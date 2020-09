L'égal accès au vaccin crucial pour surmonter la pandémie de coronavirus, selon les ministres du G20

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un accès équitable et abordable pour tous aux vaccins est essentiel pour surmonter la pandémie de coronavirus et soutenir la reprise économique mondiale, considèrent les ministres des Finances et de la Santé du G20 dans un communiqué publié jeudi.

"Nous allons continuer d'employer tous les outils disponibles pour préserver les vies, les emplois et les revenus", ont dit les ministres.

"Un plan d'action sera présenté lors du G20 des ministres des Finances et des banquiers centraux d'octobre 2020 et au sommet des dirigeants du G20 de novembre.

