L'effondrement de deux immeubles à Marseille a fait huit morts

PARIS (Reuters) - Les corps des deux ultimes disparus dans les décombres d'un immeuble d'habitation à Marseille qui s'était effondré dans la nuit de samedi à dimanche ont été retrouvés mercredi, a annoncé le parquet de Marseille, portant le bilan de la catastrophe à huit morts et marquant la fin des recherches. Un immeuble situé au 17 rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement de Marseille, s'était effondré dimanche à 00h46, endommageant dans sa chute deux bâtiments adjacents. L'immeuble du numéro 15, fragilisé, avait fini par s'effondrer à son tour. Les causes de l'effondrement n'ont pas encore été déterminées mais une explosion au gaz "fait partie des pistes", selon la procureure de Marseille, Dominique Laurens, alors que les immeubles touchés n'étaient "pas du tout insalubres". (Rédigé par par Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)