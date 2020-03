L'édition 2020 du festival Séries Mania annulée pour cause de coronavirus

PARIS (Reuters) - L'édition 2020 du festival Séries Mania, rendez-vous annuel des séries TV mondiales, a été annulée en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

"Après avoir tout tenté pour assurer l'édition 2020 du festival, nous sommes contraints de l'annuler", annoncent les organisateurs de cette manifestation sur Twitter.

"Séries Mania doit rester un événement exceptionnel et nous n'aurions pas pu le proposer avec la même ambition", ajoutent-ils.

Le festival Séries Mania devait se dérouler du 20 au 28 mars à Lille et dans d'autres villes des Hauts-de-France.

L'édition 2019 avait réuni plus de 70.000 festivaliers, selon les organisateurs, pour des retombées économiques estimées à 5,5 millions d'euros en dépenses d'hébergement et de restauration ou en dépenses directes auprès de prestataires dans Lille et sa région.

(Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)