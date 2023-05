L'écrivain nationaliste russe Prilépine blessé dans une explosion, un mort

(Reuters) - L'écrivain nationaliste russe Zakhar Prilépine a été blessé dans un attentat à la voiture piégée dans la région de Nijni Novgorod samedi et une personne a été tuée, une attaque que la Russie a immédiatement imputée à l'Ukraine et à l'Occident. Une source des services d'urgence, citée par l'agence de prsse TASS, a déclaré que la voiture de l'écrivain avait explosé, ajoutant : "il a survécu, mais a été blessé et est conscient". Le ministère russe de l'intérieur a annoncé qu'une personne est décédée dans l'explosion qui s'est produite dans la région de Nijni Novgorod, à 400 km à l'est de Moscou, a rapporté l'agence de presse. "Les forces de l'ordre enquêtent actuellement sur les circonstances et les causes de l'incident. Zakhar va bien", a déclaré de son, côté le gouverneur régional. "La réalité s'est imposée : Washington et l'Otan ont alimenté une autre cellule terroriste internationale - le régime de Kyiv", a écrit sur Telegram la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Maria Zakharova a pointé la "responsabilité directe des États-Unis et de la Grande-Bretagne" sans fournir de preuve à l'appui de cette accusation. "Nous prions pour Zakhar", a-t-elle ajouté. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, deux grands propagandistes russes favorables à la guerre ont été tués dans des attentats à la bombe. Daria Douguina, fille d'Alexandre Douguine, parfois présenté comme le cerveau de l'invasion de l'Ukraine et comme un proche du président Vladimir Poutine, a été tuée en août près de Moscou dans l'explosion de sa voiture. Le blogueur militaire russe Vladlen Tatarsky a lui été tué en avril par l'explosion d'une bombe dans un café de Saint-Pétersbourg. (Reportage Reuters ; version française Kate Entringer)