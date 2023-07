L'écrivain Milan Kundera est mort

L'écrivain Milan Kundera est mort













Crédit photo © Reuters

PRAGUE (Reuters) - L'écrivain tchèque naturalisé français Milan Kundera, auteur de "La Plaisanterie" ou de "L'insoutenable légèreté de l'être", est mort à l'âge de 94 ans. Milan Kundera est décédé dans l’après-midi du mardi 11 juillet, a déclaré à Paris son éditeur Gallimard, confirmant une information de la télévision tchèque. Né à Brno en 1929, Milan Kundera avait émigré en France en 1975 après avoir été frappé de censure et exclu du Parti communiste tchécoslovaque. Il avait obtenu la nationalité française sous la présidence de François Mitterrand en 1981. (Jan Lopatka, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)