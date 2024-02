L'écrivain australien Yang Hengjun condamné à la peine de mort avec sursis en Chine

Crédit photo © Reuters

par Kirsty Needham et Laurie Chen SYDNEY/PEKIN (Reuters) - Un tribunal pékinois a condamné lundi Yang Hengjun à la peine de mort avec sursis, cinq ans après l'arrestation de l'écrivain australien en Chine et trois ans après un procès à huis clos pour des accusations d'espionnage. Yang Hengjun, activiste pro-démocratie qui tenait un blog, travaillait à New York jusqu'à son arrestation à l'aéroport de la ville chinoise de Guangzhou en 2019. Citoyen australien né en Chine, il est accusé d'espionnage au profit d'un pays qui n'a pas été identifié publiquement par les autorités chinoises, lesquelles n'ont rendu aucun détail public. D'après l'académicien Feng Chongyi, basé à Sydney, un tribunal de Pékin a prononcé lundi une peine de mort avec sursis qui se transformera au bout de deux ans en peine d'emprisonnement à perpétuité. Il a dénoncé une "grave affaire d'injustice", soulignant que Yang Hengjun rejetait les accusations le visant. Le verdict a été confirmé par un avocat des droits de l'homme basé à Pékin qui suit le dossier. "(Yang Hengjun) a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation", a déclaré cet avocat ayant souhaité garder l'anonymat du fait du caractère très délicat de l'affaire. L'Australie est "consternée" par la décision de justice et a contacté l'ambassadeur de Chine, a fait savoir la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, dans un communiqué. (Reportage Kirsty Needham et Laurie Chen à Pékin; version française Jean Terzian)