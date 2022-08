L'économie ukrainienne espère un rebond de plus de 15% en 2023

par Andrea Shalal

KYIV (Reuters) - L'économie de l'Ukraine devrait se stabiliser d'ici un an et elle pourrait rebondir de plus de 15% en 2023 même si la situation est totalement dépendante de la tournure de la guerre contre la Russie, a déclaré à Reuters la ministre ukrainienne de l'Economie.

Le gouvernement est en train de compiler des prévisions macroéconomiques pour préparer les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) qui doivent débuter le mois prochain en vue d'un nouveau programme d'aide financière, a expliqué Ioulia Sviridenko, qui occupe aussi les fonctions de vice-Premier ministre.

Les prévisions actuelles pour 2023 s'échelonnent entre une nouvelle contraction de 0,4% du produit intérieur brut (PIB) et une croissance de 15,5% après une contraction qui devrait se situer entre 30% et 35% cette année, a-t-elle précisé lors de cet entretien accordé à Reuters, réalisé au milieu des sacs de sable empilés dans un sous-sol d'un bâtiment ministériel.

"Il est très difficile de faire de nouvelles prévisions à cause des incertitudes. Cela dépendra totalement du scénario militaire", a-t-elle dit.

Ioulia Sviridenko a refusé de préciser le montant de l'aide que Kyiv demanderait au FMI mais elle a évoqué un programme d'assistance "relativement important" en soulignant la nécessité d'un accord rapide afin de rassurer les autres créanciers du pays et les investisseurs.

Oleg Oustenki, conseiller économique du président Volodimir Zelensky, a déclaré récemment qu'un prêt de cinq milliards de dollars sur 18 mois du FMI pourrait servir de base à un paquet plus large de 15 à 20 milliards de dollars d'autres prêteurs.

Un programme du FMI de cinq milliards de dollars a été annulé en mars, peu après le début de la guerre, après le feu vert du Fonds à un financement d'urgence de 1,4 milliard, assorti de nouvelles conditions.

L'Ukraine, dont plusieurs millions d'habitants ont fui à l'étranger ou vivent déplacés à l'intérieur du pays, se prépare à un hiver particulièrement difficile avec le risque de pénuries d'énergie, d'envolée des prix et de détérioration de la situation humanitaire.

Ioulia Sviridenko a aussi appelé les pays donateurs et les institutions internationales à concrétiser leurs promesses de soutien.

Son pays a reçu 12,7 milliards de dollars d'aide financière de l'étranger depuis l'invasion par l'armée russe fin février et elle en attend 14 milliards supplémentaires avant la fin de l'année, a-t-elle dit.

"Il est très important pour nous de continuer à recevoir cette aide financière, et l'aide en général, de nos partenaires", a-t-elle insisté.

"Nous combattons pour des valeurs qui sont importantes pour l'Europe et pour les Etats-Unis."

(Reportage Andrea Shalal, version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)