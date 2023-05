L'économie suisse plus dynamique qu'attendu au premier trimestre

L'économie suisse plus dynamique qu'attendu au premier trimestre













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - L'économie suisse a enregistré une croissance plus importante que prévu au premier trimestre, montrent les statistiques officielles publiées mardi, soutenue par une demande intérieure solide et une augmentation des exportations. Le produit intérieur brut (PIB), corrigé des effets des événements sportifs, a augmenté de 0,5% par rapport aux trois derniers mois de 2022, lors desquels l'économie avait stagné, a annoncé le secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,1% en moyenne et la plus élevée de leurs estimations était de 0,4%. En rythme annuel, le PIB suisse affiche une croissance de 0,9% sur janvier-mars, accélérée par rapport à celle de 0,6% du quatrième trimestre et supérieure au consensus, qui la donnait à 0,6%. Après une longue période de déclin, l'industrie manufacturière repasse en croissance, à 0,3% en variation trimestrielle. La consommation privée a augmenté de 0,6% et les exportations de biens de 4%. "Portée par le secteur des voyages, qui continue de se revigorer, la création de valeur a enregistré une croissance supérieure à la moyenne dans la branche des transports et de la communication (+0,7%) et dans l'hôtellerie-restauration (+1,0%)", a déclaré le Seco dans un communiqué. . Si les dépenses de consommation dans les services ont évolué de façon positive, celles pour les marchandises de biens ont été plus modérées, la création de valeur dans le commerce de détail ayant reculé de 0,4%. (John Revill, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)