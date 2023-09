L'économie suisse a stagné au deuxième trimestre

ZURICH, 4 septembre (Reuters) - L'économie suisse a stagné au cours du deuxième trimestre 2023, a déclaré le gouvernement lundi, le ralentissement de l'économie mondiale ayant pesé sur le secteur manufacturier et les exportations du pays. Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse corrigé des événements sportifs est resté inchangé (+0,0%) entre avril et juin, selon le secrétariat d'Etat à l'Economie, après une croissance de 0,9% sur les trois premiers mois de l'année. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 0,1%. L'industrie manufacturière est la principale cause de ce ralentissement, avec une contraction de 2,9% de la production, l'industrie chimique et pharmaceutique du pays ayant reculé. Le ralentissement de l'économie mondiale s'est également traduit par une baisse généralisée des exportations de biens. La consommation privée suisse est restée robuste au deuxième trimestre, augmentant de 0,4%, avec davantage de dépenses dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de l'hébergement. Par rapport à l'année précédente, l'économie suisse a progressé de 1,1% au deuxième trimestre, selon le SECO. (Reportage John Revill, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)