L'économie néerlandaise a basculé en récession au 2e trimestre

L'économie néerlandaise a basculé en récession au 2e trimestre













Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - L'économie néerlandaise est entrée en récession au deuxième trimestre en raison d'une baisse des dépenses de consommation et des exportations, selon la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée mercredi par l'institut néerlandais de la statistique (CBS). La cinquième économie de la zone euro s'est contractée de 0,3% au deuxième trimestre, après un recul de 0,4% au cours des trois premiers mois de l'année. Les Pays-Bas accusent ainsi deux trimestres consécutifs de baisse, ce qui correspond à la définition technique d'une récession. En 2021 et 2022, l'économie néerlandaise a affiché une croissance de près de 5% par an. Cette première récession depuis la pandémie a été provoquée par une baisse des dépenses de consommation et des exportations, alors que l'inflation galopante a fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie aux Pays-Bas et chez ses partenaires commerciaux. Les dépenses de consommation ont chuté de 1,6%, tandis que les exportations ont diminué de 0,7% par rapport aux trois premiers mois de l'année. L'inflation aux Pays-Bas a baissé depuis le pic de 14,5% atteint en septembre de l'année dernière, mais elle est restée élevée, à environ 6%, au deuxième trimestre 2023. (Reportage Bart Meijer, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)