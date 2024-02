L'économie japonaise s'est contractée de manière inattendue au T4 2023

TOKYO, 15 février (Reuters) - L'économie japonaise s'est contractée de manière inattendue au quatrième trimestre de 2023, après avoir reculé sur la période juillet-septembre, montrent des données gouvernementales publiées jeudi. Le produit intérieur brut (PIB) du Japon a reculé sur la période octobre-décembre de 0,4% en rythme annualisé, après une contraction de 0,7% en lecture définitive au trimestre précédent. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une croissance de 1,4%. D'après les données officielles, la consommation privée - qui représente plus de la moitié du PIB nippon - a reculé de 0,2% au quatrième trimestre, alors que les analystes attendaient une hausse de 0,1%. (Reportage Tetsushi Kajimoto; version française Camille Raynaud)