L'économie japonaise a progressé plus rapidement qu'estimé au premier trimestre













(Corrige pour refléter la révision des données relatives aux deux derniers trimestres de 2022 au 4e paragraphe) TOKYO (Reuters) - L'économie japonaise a progressé plus rapidement qu'estimé au premier trimestre, montrent les données gouvernementales révisées publiées jeudi, alors que la reprise post-COVID a permis de compenser le ralentissement de la demande mondiale. Le produit intérieur brut (PIB) de la troisième économie mondiale a progressé de 2,7% sur un an au premier trimestre, au-dessus de la première estimation publiée le mois dernier et qui donnait une croissance de 1,6%. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 1,9%. Cette croissance intervient après une croissance de 0,4% en octobre-décembre et à une contraction de 1,5% en juillet-septembre, selon les données révisées. Les chiffres publiés le mois dernier faisaient état de deux trimestres consécutifs de baisse de l'activité économique. Les dépenses d'investissement ont progressé de 1,4% au premier trimestre, contre 0,9% en première estimation. La consommation privée, qui représente plus de la moitié du PIB nippon, a enregistré une hausse de 0,5%, sous la première estimation de 0,6%. La demande intérieure a contribué 1.0 point de pourcentage à la croissance du PIB au premier trimestre, un chiffre supérieur à l'estimation publiée le mois dernier. Les exportations nettes ont retranché 0,3 point de pourcentage à la croissance, un chiffre conforme aux estimations. (Reportage Kantaro Komiya; version française Camille Raynaud)