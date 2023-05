L'économie japonaise a progressé plus nettement qu'attendu au 1er trimestre

L'économie japonaise a progressé plus nettement qu'attendu au 1er trimestre













Crédit photo © Reuters

par Tetsushi Kajimoto et Leika Kihara TOKYO (Reuters) - L'économie japonaise a progressé de 1,6% sur un an au premier trimestre, montrent des données gouvernementales publiées mercredi, la reprise post-COVID ayant contrebalancé les vents contraires liés à l'économie mondiale. Les signes d'un ralentissement économique aux Etats-Unis, en Europe et en Chine ont toutefois assombri les perspectives économiques japonaises, dépendante des exportations, et renforcé l'incertitude concernant la date à laquelle la banque centrale japonaise pourrait commencer à mettre fin à sa politique monétaire très accommodante. Le produit intérieur brut (PIB) du Japon a largement dépassé les attentes des analystes qui anticipaient une croissance de 0,7% sur un an, après une contraction de 0,1% en lecture définitive au trimestre précédent. La consommation privée, qui représente plus de la moitié du PIB nippon, a progressé de 0,6% au premier trimestre, la réouverture de l'économie après la pandémie de COVID-19 ayant stimulé le secteur des services. Les analystes attendaient une hausse de 0,4%. Les dépenses d'investissement ont crû de 0,9%, alors que les analystes s'attendaient à un recul de 0,4%. La demande extérieure, pénalisée par le ralentissement de la croissance à l'étranger, a retranché 0,3 point de pourcentage à la croissance. (Reportage Tetsushi Kajimoto et Leika Kihara; version française Camille Raynaud)