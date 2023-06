L'économie espagnole a retrouvé au premier trimestre son niveau d'avant pandémie

MADRID (Reuters) - L'Espagne a dégagé au premier trimestre une croissance un peu plus importante qu'estimé initialement, s'écartant du ralentissement général enregistré dans la zone euro, montrent les données définitives publiées vendredi. L'économie espagnole a affiché en début d'année un taux de croissance de 0,6% par rapport aux trois mois précédents. L'Institut national de la statistique (Ine) avait estimé en avril un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 0,5% au premier trimestre. "Cela confirme que nous sommes déjà revenus à un PIB au niveau d'avant la pandémie de COVID-19", a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Economie. L'Espagne est le pays européen qui a été le plus durement affecté par la crise sanitaire, avec une chute de 11,3% de son PIB en 2020. De premières données anticipent une année record pour le secteur du tourisme alors que les fonds de relance européens donnent enfin un coup de boost à l'économie, selon les experts. L'économie espagnole - qui profite d'une consommation meilleure que prévu, de solides exportations et du tourisme - surperforme celle de la zone euro, entrée en récession technique en janvier-mars. Le PIB espagnol a augmenté de 4,2% par rapport au premier trimestre 2022, a déclaré l'Ine, et non de 3,8% comme annoncé initialement. Les chiffres de croissance pour le quatrième trimestre 2022 ont été révisées en légère hausse. Les exportations ont continué à être l'un des moteurs de l'économie en janvier-mars, en augmentant de plus de 10% pour le huitième trimestre consécutif, a souligné l'Ine. La demande intérieure a montré des signes d'affaiblissement au cours des derniers trimestres, en raison de l'inflation et de la remontée des taux, mais l'Ine a revu son chiffre initial à la hausse. Le secteur des services, qui représente plus de 70% de l'économie, s'est mieux comporté que prévu, les restaurants et le commerce de détail ayant progressé de 10% par rapport au même trimestre de l'année précédente. La Banque d'Espagne prévoit un PIB en hausse de 0,6% au deuxième trimestre et une croissance annuelle de 2,3%, contre +1,6% anticipé il y a trois mois. Le gouvernement table lui sur une expansion de 2,1% cette année. (Belén Carreño à Madrid et Joao Manuel Mauricio à Gdansk, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)