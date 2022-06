L'économie britannique se rapproche un peu plus de la récession

(Reuters) - La croissance de l'activité économique au Royaume-Uni est de plus en plus compromise, l'inflation freinant les nouvelles commandes, et les inquiétudes exprimées par les entreprises correspondent à celles qui annoncent généralement une récession, montrent les premiers résultats de l'enquête de S&P Global.

L'indice PMI "flash" composite est certes resté stable à 53,1 alors que le consensus le donnait en repli à 52,6 mais la composante des nouveaux contrats est tombé à 50,8, au plus bas depuis plus d'un an et son équivalent pour le secteur manufacturier, à 49,6, traduit une baisse des nouvelles commandes aux industriels.

"L'économie commence à donner l'impression de tourner à vide", note Chris Williamson, chef économiste de S&P Global Market Intelligence. "La confiance des entreprises est désormais tombé à un niveau qui, par le passé, signalait l'imminence d'une récession."

La composante des anticipations a chuté de 4,6 points, sa plus forte baisse d'un mois sur l'autre depuis le début de la pandémie.

Le PMI flash manufacturier est revenu à 53,4 après 54,6 en mai et celui des services est inchangé, à 53,4 également. Le consensus les donnait respectivement à 53,7 et 53,0.

(Reportage William Schomberg, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)