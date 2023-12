L'économie britannique s'est contractée de 0,1% au T3

LONDRES (Reuters) - Le produit intérieur brut britannique a reculé de 0,1% au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales publiés vendredi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur le même chiffre, inchangé par rapport à l'estimation initiale publiée le 10 novembre. L'ONS a également révisé à la baisse la croissance du deuxième trimestre. Il estime désormais que l'économie a stagné sur la période, après avoir fait état en première estimation d'une hausse de 0,2% de l'activité. (Rédigé par William Schomberg, Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)