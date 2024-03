L'économie britannique devrait croître de 0,8% en 2024, dit Hunt

LONDRES (Reuters) - L'économie britannique devrait croître de 0,8% cette année après être entrée en récession au deuxième semestre 2023, a déclaré mercredi le ministre des Finances, Jeremy Hunt, citant les dernières projections du Bureau pour la responsabilité budgétaire (OBR). Cette nouvelle prévision de croissance pour 2024 est à comparer à celle de 0,7% publiée en novembre dernier. L'OBR prévoit que le produit intérieur brut (PIB) augmentera de 1,9% en 2025 et de 2,0% en 2026, a déclaré Jeremy Hunt lors de la présentation du budget britannique devant le parlement. Ces chiffres sont légèrement plus optimistes que les prévisions précédentes, qui tablaient sur une croissance de 1,4% et 2,0% en 2025 et 2026, respectivement. (Reportage David Milliken et Kylie MacLellan, rédigé par Suban Abdulla ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)