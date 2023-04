L'économie américaine a créé 236.000 emplois en mars

WASHINGTON, 7 avril (Reuters) - L'économie américaine a créé un peu moins d'emplois qu'attendu en mars, ce qui devrait conforter la Réserve fédérale dans le fait que le resserrement de sa politique monétaire commence à freiner le marché du travail. Le département du Travail a fait état vendredi de 236.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis mais a révisé en hausse le chiffre de février, à 326.000 contre 311.000 annoncé initialement. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 239.000 créations de postes en mars, leurs estimations s'échelonnant entre 150.000 et 342.000. Cette publication, habituellement très suivie par les investisseurs, intervient alors que les marchés financiers sont fermés vendredi pour le week-end pascal. Le salaire horaire moyen aux Etats-Unis a augmenté de 0,3% le mois dernier, après avoir progressé de 0,2% en février, ce qui porte sa progression sur un an à 4,2%, contre 4,3% donné par le consensus Reuters. Le taux de chômage est tombé à 3,5% en mars, alors que le consensus le donnait à 3,6%, comme le mois précédent. (Reportage Lucia Mutikani, Blandine Hénault pour la version française)