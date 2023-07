L'économie allemande stagne au deuxième trimestre

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'économie allemande a stagné au deuxième trimestre 2023, le PIB n'ayant pas évolué d'un trimestre sur l'autre en données corrigées des variations saisonnières, a annoncé vendredi l'office fédéral des statistiques, alors que le consensus tablait sur une légère croissance. Un sondage Reuters auprès des analystes avait prévu une augmentation de 0,1% du PIB, après que l'économie soit tombée dans une légère récession en hiver. Le bureau des statistiques a également révisé à la hausse les chiffres de croissance des trimestres précédents, indiquant une baisse du PIB de 0,1% au premier trimestre contre une estimation précédente d'une baisse de 0,3%, et a fait état d'une contraction de 0,4% au dernier trimestre 2022, contre une première estimation d'une baisse de 0,5%. La consommation des ménages s'est stabilisée au deuxième trimestre après deux trimestres décevants, selon l'office des statistiques. En glissement annuel, l'économie s'est contractée de 0,2% en données corrigées des prix et de la saisonnalité. "Nous continuons à considérer que l'économie allemande est coincée entre la stagnation et la récession", selon Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING. La faiblesse du pouvoir d'achat, l'épuisement des carnets de commande industriels, le resserrement de la politique monétaire et le ralentissement attendu de l'économie américaine sont autant d'éléments qui plaident en faveur d'une activité économique faible, poursuit Carsten Brzeski. "L'économie allemande restera embourbée à court terme", estime Claus Vistesen, économiste en chef de la zone euro chez Pantheon Macroeconomics. (Reportage Maria Martinez, Miranda Murray, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)