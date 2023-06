L'économie allemande devrait sortir de la récession au second trimestre selon la Bundesbank

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - La récession en Allemagne devrait prendre fin au cours du deuxième trimestre, a estimé lundi la Bundesbank dans son rapport mensuel, ajoutant que le produit intérieur brut augmenterait légèrement sur la période avril-juin. "La consommation privée devrait atteindre son niveau le plus bas avant de remonter", ont écrit les experts de la banque centrale allemande. "Grâce à la forte hausse des salaires, les revenus disponibles des ménages se stabilisent malgré une inflation qui reste très élevée." L'Allemagne est entrée en récession technique en début d'année, après une baisse de PIB au quatrième trimestre de 2022 (-0,5%) et au premier trimestre de 2023 (-0,3%). La Bundesbank a indiqué que le redressement du trimestre de printemps reposerait sur la capacité de l'industrie allemande à surmonter le déclin continu de la demande à la faveur de la baisse des prix de l'énergie, de la réduction des goulets d'étranglement et de la reconstitution des carnets de commandes. La banque centrale allemande prévoit une contraction de 0,3% sur PIB annuel en données corrigées des effets de calendrier, puis une croissance de 1,2% en 2024 et de 1,3% en 2025. "L'économie allemande ne se remet donc que laborieusement des crises des trois dernières années", a ajouté l'institution. (Rene Wagner, rédigé par Friederike Heine, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)