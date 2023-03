L'économie allemande devrait se contracter au premier trimestre, déclare la Bundesbank

FRANCFORT (Reuters) - L'économie allemande devrait se contracter au premier trimestre et le niveau élevé de l'inflation sous-jacente persister même si la hausse globale des prix devrait bientôt nettement ralentir, a annoncé lundi la Bundesbank dans son rapport mensuel. Le produit intérieur brut de l'Allemagne a baissé de 0,4% sur les trois derniers mois de 2022. Son important secteur industriel commence à peine à se redresser tandis que l'inflation élevée pèse lourdement sur la consommation. "L'activité économique allemande devrait à nouveau baisser sur le trimestre en cours", a déclaré la banque centrale allemande. "Toutefois, la baisse devrait être moins importante qu'au dernier trimestre de 2022. Alors qu'une récession - deux trimestres consécutifs de contraction du PIB - reste l'issue la plus probable, le marché du travail s'avère solide et l'emploi devrait connaître une évolution positive, selon la Bundesbank. La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt de 350 points de base depuis juillet afin de maîtriser une inflation record, mais l'indice des prix à la consommation pourrait se maintenir au-dessus de son objectif de 2% jusqu'en 2025. L'inflation globale en Allemagne devrait refluer en mars mais la progression de l'inflation de base, hors éléments volatiles comme l'alimentation ou l'énergie pourrait accélérer vers la mi-année. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)