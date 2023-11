L'économie allemande devrait renouer avec la croissance après 2023, selon la Commission européenne

BERLIN (Reuters) - L'économie allemande devrait reculer de 0,3% cette année, l'inflation et le resserrement des conditions de financement pesant sur la consommation et l'investissement, a indiqué mercredi la Commission européenne. À titre de comparaison, le gouvernement allemand prévoit une contraction de son économie de 0,4% en 2023. La première économie de la zone euro est confrontée aux taux d'intérêt les plus élevés de la décennie, une inflation persistante et un commerce international en berne. La baisse de la production industrielle et le recul du secteur de la construction pèsent également sur l'activité. À partir de l'année prochaine, la demande intérieure devrait s'améliorer, sous l'effet d'une augmentation des salaires réels. Associée à la reprise de la demande extérieure, cette évolution devrait favoriser une accélération de la croissance du produit intérieur brut (PIB), qui atteindrait 0,8% en 2024 et 1,2% en 2025, selon les prévisions économiques d'automne 2023 de la Commission. Les prévisions de la Commission sont nettement moins optimistes que celles du gouvernement allemand, qui s'attend à un rebond de l'économie de 1,3% en 2024 et 1,5% en 2025. Pour l'ensemble de l'année 2023, l'inflation harmonisée devrait tomber à 6,2%, selon les prévisions de la Commission. L'inflation devrait ensuite continuer à diminuer, mais moins rapidement, pour atteindre 3,1% en 2024 et 2,2% en 2025. Les finances publiques de l'Allemagne commencent à s'améliorer, avec une diminution progressive des déficits publics et des ratios dette/PIB, ajoute la Commission. En 2023, le déficit public allemand devrait tomber à 2,2% du PIB, contre 2,5% en 2022, avec l'abandon progressif des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. En 2024, le déficit public devrait encore diminuer pour atteindre 1,6% du PIB, selon les prévisions de la Commission. (Reportage Maria Martinez, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)