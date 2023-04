L'économie allemande devrait avoir fait mieux que prévu au 1er trimestre, juge la Buba

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - L'économie allemande a probablement progressé au premier trimestre grâce au rebond de la production industrielle, estime la Bundesbank dans son rapport mensuel publié lundi, revenant ainsi sur sa prévision antérieure d'une légère contraction. L'Allemagne a été à la peine pendant la majeure partie de 2022 à cause des conséquences sur son important secteur industriel de la hausse des prix de l'énergie, mais un léger redressement est en cours depuis que les prix du gaz ont chuté. "L'économie allemande s'est mieux portée au premier trimestre 2023 que ce qui était prévu il y a un mois et l'activité est susceptible d'avoir repris quelque peu", a déclaré la Bundesbank. "L'industrie s'est redressée plus fortement que prévu." Le léger optimisme de la banque centrale concorde avec les résultats de plusieurs enquêtes suggérant une légère augmentation du produit intérieur brut même si la croissance pourrait rester inférieure à la tendance pendant un certain temps. Hormis la baisse des prix du gaz, la première économie d'Europe profite de l'amélioration des goulets d'étranglement de l'offre, de la demande automobile et aussi dans la construction. Les commandes industrielles ont récemment augmenté, ce qui pourrait suggérer que le pire est passé pour la demande de biens manufacturés, a déclaré la banque centrale. Un marché du travail tendu devrait également continuer à soutenir l'économie et le chômage devrait diminuer légèrement au cours du mois à venir, a ajouté la banque. Mais des points noirs subsistent car l'inflation pèse toujours sur la consommation. Néanmoins, la croissance des prix devrait continuer à s'atténuer et même si l'inflation de base reste élevée pendant un certain temps, la hausse des prix dans les services devrait encore ralentir, a ajouté la Bundesbank. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)