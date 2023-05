L'eau du Grand canal de Venise devenue vert fluorescent près du pont du Rialto

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Une partie de l'eau du Grand canal de Venise, en Italie, est devenue vert fluorescent dimanche dans la zone située près du pont du Rialto et les autorités cherchent à en déterminer la cause, ont déclaré les sapeurs-pompiers italiens. L'agence régionale de protection de l'environnement a reçu des échantillons de l'eau altérée et s'efforce d'identifier la substance qui a changé sa couleur, ont indiqué les pompiers sur Twitter. Le préfet de Venise a convoqué une réunion d'urgence des forces de police pour comprendre ce changement de couleur et étudier les contre-mesures possibles, a rapporté l'agence de presse italienne Ansa. L'incident fait écho à des épisodes récents en Italie où des groupes écologistes ont coloré des monuments, notamment en utilisant du charbon végétal pour noircir l'eau de la fontaine de Trevi à Rome en signe de protestation contre les combustibles fossiles. Toutefois, contrairement aux cas précédents, aucun groupe de militants ne s'est manifesté pour revendiquer la responsabilité de cet incident. (Reportage Valentina Za ; version française Kate Entringer)