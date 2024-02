L Catterton (LVMH) lance une offre publique d'achat sur les actions Tod's

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - L Catterton, société de capital investissement adossée au groupe de luxe français LVMH, annonce une offre publique d'achat sur les actions de Tod's en accord avec la famille Della Valle, actionnaire majoritaire du groupe italien, en vue de retirer le titre de la cote. L Catterton précise, dans un communiqué publié samedi soir, viser l'acquisition de 36% du capital de Tod's, pour un total de 512 millions d'euros. Il dit offrir 43 euros (46,36 dollars) par action, soit une prime de 17,6% par rapport au cours de clôture vendredi. Aux termes de l'accord, Diego Della Valle céderait 10,45% de la société à L Catterton, la famille Della Valle en gardant 54%. LVMH en garderait 10%. (Reportage Francesca Landini et Elisa Anzolin, version française Sophie Louet)