L'Azerbaïdjan veut des pourparlers de paix avec l'Arménie sans la participation de l'Occident

BAKOU (Reuters) - L'Azerbaïdjan souhaite des pourparlers de paix bilatéraux avec l'Arménie et pense pouvoir parvenir rapidement à un accord sans médiation occidentale, a déclaré mardi à Reuters le conseiller présidentiel azerbaïdjanais Hikmet Hajiyev. "Un accord de paix ne relève pas de la physique nucléaire. S'il y a de la bonne volonté, les principes fondamentaux d'un accord de paix peuvent être élaborés en peu de temps", a-t-il déclaré. Mais sur la question de l'implication de l'Occident, il a ajouté : "Nous avons besoin de paix dans notre région, pas à Washington, Paris ou Bruxelles." Depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les deux pays se sont livré plusieurs guerres autour de l'enclave disputée du Haut-Karabakh, territoire azerbaïdjanais aux mains de sécessionnistes arméniens jusqu'à sa reprise par les forces de Bakou en septembre dernier, provoquant un exode massif de la quasi-totalité des 120.000 Arméniens du territoire. Des années de médiation par l'Union européenne, les États-Unis et la Russie n'avaient pas réussi à amener l'Arménie et l'Azerbaïdjan à signer un accord de paix. Les deux Etats doivent encore s'entendre sur la démarcation de leur frontière commune, qui reste fermée et hautement militarisée. Des escarmouches frontalières, souvent mortelles, se produisent régulièrement. L'Azerbaïdjan, qui entretient des liens étroits avec la Turquie, s'est retiré à plusieurs reprises ces derniers mois des pourparlers de paix organisés sous l'égide des États-Unis et de l'Union européenne, qu'il accuse tous deux de partialité en faveur de l'Arménie. Cette semaine, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reconnu que l'UE avait contribué aux progrès dans les discussions sur un traité de paix, mais il a déclaré que les deux parties continuaient "à ne pas parler le même langage diplomatique". Hikmet Hajiyev a déclaré que les États-Unis avaient fait preuve de "deux poids, deux mesures et d'une attitude non constructive". L'Azerbaïdjan s'est également montré très critique à l'égard de la France, qui a déclaré le mois dernier avoir conclu de nouveaux contrats de fourniture d'équipements militaires à l'Arménie. Dans un discours prononcé mardi lors d'une conférence sur la décolonisation, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a déclaré que la France était responsable de "la plupart des crimes sanglants de l'histoire coloniale de l'humanité". (Reportage Nailia Bagirova, rédigé par Felix Light et Mark Trevelyan ; version française Gaëlle Sheehan)