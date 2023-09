L'Azerbaïdjan va autoriser des experts de l'Onu à aller au Haut-Karabakh

BAKOU (Reuters) - L'Azerbaïdjan va permettre à un groupe d'experts des Nations unies de se rendre dans la région du Haut-Karabakh "dans quelques jours", a déclaré vendredi le bureau d'un conseiller présidentiel à Bakou. Les médias pourront aussi aussi aller au Haut-Karabakh, a-t-il assuré, alors que près de 90.000 Arméniens vivant dans la région ont fui vers l'Arménie après la défaite des forces séparatistes locales contre l'armée azerbaïdjanaise. Les États-Unis et d'autres pays ont demandé à Bakou d'autoriser des observateurs internationaux à se rendre au Haut-Karabakh, redoutant d'éventuelles violations des droits de l'homme. L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan, où vit une population à majorité musulmane, de nettoyage ethnique dans la région du Haut-Karabakh, peuplée d'Arméniens de religion chrétienne, depuis la reprise du territoire la semaine dernière par Bakou, qui nie ces allégations. (Reportage bureaux de Reuters, rédigé par Gareth Jones, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)