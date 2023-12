L'Azerbaïdjan proposé pour accueillir la COP29 en 2024

DUBAI (Reuters) - L'Azerbaïdjan a été proposé pour accueillir la prochaine conférence de l'Onu sur le climat, la COP29, du 11 au 22 novembre 2024, montre un projet de déclaration publié dimanche. Cette proposition doit désormais être officiellement adoptée avant la fin du sommet en cours aux Emirats arabes unis, la COP28, ce qui devrait être le cas sauf surprise. Le projet de déclaration propose aussi que la COP30 ait lieu au Brésil du 10 au 21 novembre 2025. (Reportage William James, version française Bertrand Boucey)