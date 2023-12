L'Azerbaïdjan pressenti pour accueillir la COP29, avec le soutien de Moscou

par Kate Abnett, Alexander Cornwell et Elizabeth Piper DUBAÏ (Reuters) - L'Azerbaïdjan est pressenti pour accueillir le sommet des Nations unies sur le climat de 2024, après avoir conclu un accord au sujet de sa candidature avec l'Arménie, son rival de longue date. Des sources diplomatiques ont déclaré à Reuters que la candidature azerbaïdjanaise semblait en mesure de remporter le soutien d'autres nations, lors du sommet sur le climat COP28 qui se tient à Dubaï cette semaine. La désignation du prochain pays hôte se trouve dans une impasse géopolitique sans précédent, la Russie ayant déclaré qu'elle opposerait son veto à toute candidature d'un pays de l'UE à l'organisation du sommet, dans un contexte marqué par les sanctions prises par Bruxelles à l'encontre de Moscou pour son invasion de l'Ukraine. L'Azerbaïdjan a confirmé jeudi en fin de journée avoir conclu un accord avec l'Arménie qui permet à Bakou de se porter candidate à l'organisation de la COP29 sans la menace d'un veto arménien. Ce choix doit être soutenu par tous les pays du groupe régional de l'Europe de l'Est (EEG) de l'Onu. "Nous avons reçu un soutien particulier de la plupart des pays (du groupe de l'Europe de l'Est). La Russie a également soutenu notre candidature", a déclaré vendredi Aykhan Hajizada, porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Un représentant de la délégation russe à la COP28 s'est refusé à tout commentaire. Le ministère russe de l'Energie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Des sources diplomatiques présentes à la COP28 à Dubaï ont déclaré à Reuters que d'autres pays d'Europe de l'Est devraient soutenir la candidature de Bakou, même si la Moldavie s'est également portée candidate et que la Serbie envisage de le faire. Les diplomates s'efforcent de trouver un accord avant la fin de la COP28, prévue le 12 décembre. Le choix éventuel de l'Azerbaïdjan, pays producteur de pétrole et de gaz et membre de l'Opep+, intervient alors que certains délégués à la COP28 à Dubaï ont exprimé leur inquiétude quant à la tenue des négociations mondiales sur le climat dans un pays producteur de pétrole pour la deuxième année consécutive, après les Émirats arabes unis en 2023. "Je comprends ces inquiétudes", a déclaré Aykhan Hajizada. "Bien que l'Azerbaïdjan soit riche en pétrole et en gaz, ses objectifs stratégiques sont la diversification de l'énergie et des ressources, notamment en ce qui concerne l'énergie éolienne et solaire", a-t-il ajouté. (Reportage Kate Abnett, Elizabeth Piper, Alexander Cornwell à Dubaï ; avec la contribution de Vladimir Soldatkin à Moscou ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)