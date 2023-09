L'Azerbaïdjan pourrait amnistier les combattants du Haut-Karabakh qui déposent les armes

L'Azerbaïdjan pourrait amnistier les combattants du Haut-Karabakh qui déposent les armes













Crédit photo © Reuters

GORIS, Arménie (Reuters) - L'Azerbaïdjan envisage d'amnistier les combattants arméniens du Haut-Karabakh qui déposent les armes, bien que certains d'entre eux aient déclaré qu'ils poursuivraient leur résistance, a déclaré à Reuters un conseiller présidentiel azerbaïdjanais. Les Arméniens du Haut-Karabakh ont déclaré jeudi qu'ils avaient besoin de garanties de sécurité avant de rendre leurs armes après que l'Azerbaïdjan a déclaré avoir repris le contrôle de cette région séparatiste à l'issue d'une opération militaire de 24 heures. Hikmet Hajiyev, conseiller en politique étrangère du président de l'Azerbaïdjan, a déclaré à Reuters que Bakou envisageait une amnistie pour les combattants du Haut Karabakh qui rendraient leurs armes. "Même en ce qui concerne les anciens militaires et combattants, s'ils peuvent être classés de cette manière, et même pour eux, nous envisageons une amnistie ou faisons allusion à une amnistie", a-t-il déclaré. Les droits des Arméniens du Haut Karabakh seront respectés dans le cadre de leur intégration à l'Azerbaïdjan, a-t-il dit, ajoutant que trois cargaisons d'aide humanitaire seraient livrées à la région vendredi. "Actuellement, nous constatons que certains groupes de l'armée et certains officiers ont déclaré publiquement qu'ils n'accepteraient pas nos conditions et qu'ils continueraient à résister", a-t-il ajouté. "Nous constatons également que certains groupes mineurs se rendent dans la forêt", a-t-il précisé. "Mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse là du plus grand défi, ni du plus grand problème de sécurité. Bien sûr, cela entraînera certains défis et difficultés, mais pas à une telle échelle". Les troupes séparatistes de la région, reconnue internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan mais administrée jusqu'à présent en partie par des autorités arméniennes dissidentes, ont été contraintes de cesser le combat face à l'offensive lancée par Bakou cette semaine, le dernier épisode violent en date d'un conflit de plusieurs décennies. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a pour sa part déclaré qu'il espérait que les Arméniens pourraient rester dans la région du Haut-Karabakh, a rapporté vendredi l'agence de presse RIA. (Reportage Roman Churikov ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)