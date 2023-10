L'Azerbaïdjan organise des exercices militaires conjoints avec la Turquie

23 octobre (Reuters) - L'Azerbaïdjan a déclaré lundi avoir entamé une série d'exercices militaires conjoints avec la Turquie, son proche allié, les premiers depuis que Bakou a repris le contrôle de la région séparatiste du Haut-Karabakh le mois dernier. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré dans un communiqué que jusqu'à 3.000 militaires participent aux exercices, baptisés en l'honneur du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Il a précisé que ces exercices se déroulent dans tout l'Azerbaïdjan, notamment à Bakou, dans l'enclave du Nakhitchevan qui borde la Turquie, et dans ce que le ministère appelle les "territoires libérés" du Karabakh. La Turquie entretient des liens linguistiques et culturels étroits avec l'Azerbaïdjan et a offert à Bakou un soutien militaire et politique pendant le conflit qui l'oppose depuis trois décennies à l'Arménie, avec laquelle Ankara n'entretient pas de relations diplomatiques officielles. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont récemment manifesté leur volonté de signer un traité de paix mettant officiellement fin au conflit, après la victoire de l'Azerbaïdjan et l'exode de la quasi-totalité des 120.000 Arméniens de la région. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, ainsi que ceux de la Turquie, de l'Iran et de la Russie, devaient s'entretenir lundi à Téhéran des progrès réalisés en vue d'un accord de paix. Toutefois, Bakou a accusé ce mois-ci Erevan de saper le processus de paix par une "rhétorique agressive". (Reportage Felix Light, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)