L'Azerbaïdjan envisage d'amnistier les combattants du Haut-Karabakh qui déposent les armes

L'Azerbaïdjan envisage d'amnistier les combattants du Haut-Karabakh qui déposent les armes













TBILISSI, 22 septembre (Reuters) - L'Azerbaïdjan envisage d'amnistier les combattants arméniens du Haut-Karabakh qui déposent les armes, bien que certains d'entre eux aient déclaré qu'ils poursuivraient leur résistance, a déclaré à Reuters un conseiller présidentiel azerbaïdjanais. "Même en ce qui concerne les anciens militaires et combattants, s'ils peuvent être classés de cette manière, et même pour eux, nous envisageons une amnistie ou faisons allusion à une amnistie", a déclaré à Reuters Hikmet Hajiyev, conseiller en politique étrangère du président de l'Azerbaïdjan. "Actuellement, nous constatons que certains groupes de l'armée et certains officiers ont déclaré publiquement qu'ils n'accepteraient pas nos conditions et qu'ils continueraient à résister", a-t-il ajouté. Il a ajouté que les Arméniens du Haut-Karabakh avaient demandé une aide humanitaire et que trois cargaisons seraient livrées à la région vendredi. Les troupes séparatistes de la région, reconnue internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan mais administrée jusqu'à présent en partie par des autorités arméniennes dissidentes, ont été contraintes cesser le combat face à une offensive lancée par Bakou cette semaine. (Reportage Roman Churikov ; version française Diana Mandiá)