L'Azerbaïdjan accuse l'Arménie de tirs contre son armée

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Azerbaïdjan a accusé samedi l'armée arménienne de tirs contre ses propres forces la nuit précédente, ajoutant que les troupes azerbaïdjanaises avaient pris des "mesures de rétorsion". Dans son communiqué, le ministère azerbaïdjanais de la Défense ne précise pas si ces incidents ont fait des victimes. Les tensions se sont une nouvelle fois réveillées ces dernières semaines entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux ex-républiques soviétiques entretenant des différends territoriaux, notamment sur l'enclave du Haut-Karabakh. D'après la version du ministère azerbaïdjanais de la Défense, des unités arméniennes ont ouvert le feu à l'arme légère contre des soldats azerbaïdjanais à Sadarak, dans le nord de l'enclave de Nakhitchevan, aux confins de l'Arménie, de la Turquie et de l'Iran. Les autorités arméniennes et les médias arméniens ont déclaré que le Premier ministre Nikol Pachinian s'était entretenu samedi par téléphone avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président iranien Ebrahim Raïssi et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. L'Azerbaïdjan a pour sa part dénoncé la tenue samedi au Haut-Karabakh d'une élection destinée à désigner le dirigeant de cette enclave internationalement reconnue comme faisant partie de son territoire, mais peuplée d'Arméniens. (Nailia Bagirova, Mark Trevelyan et Felix Light, version française Bertrand Boucey)