L'avocat franco-espagnol Juan Branco inculpé au Sénégal pour attentat et complot

6 août (Reuters) - L'avocat franco-espagnol, Juan Branco, qui fait partie de la défense de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, a été écroué dimanche à Dakar, au Sénégal, et inculpé notamment pour attentat et complot, a déclaré un membre de son équipe de défense. L'avocat a été arrêté samedi en Mauritanie, pays voisin du Sénégal, après s'y être rendu régulièrement et a été remis aux autorités sénégalaises, ont déclaré ses avocats dans un communiqué. "Juan Branco, pour le nommer, il est en ce moment entre les mains de la BIP (brigade d'intervention polyvalente, Ndlr) qui est une unité d'élites de la police", a déclaré plus tôt dans la journée le ministre sénégalais de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, cité par la télévision locale. Juan Branco est accusé d'attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, a confirmé Robin Binsard, un de ses avocats. Il est désormais également poursuivi pour entrée illégale sur le territoire et outrage a magistrat, a ajouté Robin Binsard, qui dénonce des procédures "faites pour museler un avocat". La justice sénégalaise a annoncé mi-juillet le lancement d'un mandat d'arrêt international contre Juan Branco pour des déclarations et écrits de nature à engager sa responsabilité pénale, après la condamnation en juin de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse", selon un communiqué du parquet cité par l'AFP. La bâtonnière du Barreau de Paris, Julie Couturier, a annoncé être en lien avec les avocats de Juan Branco pour sa libération et affirme qu'aucun avocat ne doit être entravé dans sa mission. "Nous rappelons le caractère sacré des droits de la défense. Aucun avocat ne doit être entravé dans sa mission, où qu'il soit et quel qu'il soit", a écrit la bâtonnière de Paris sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Tout ce que nous demandons c'est que ses droits soient préservés", a dit à Reuters, Bamba Cisse, qui fait également partie de la défense d'Ousmane Sonko. (Rédigé par Kate Entringer, avec Juliette Jabkhiro à Paris et Diadie Ba à Dakar)