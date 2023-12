L'avion transportant des passagers indiens toujours immobilisé dans la Marne

PARIS (Reuters) - Les 303 passagers indiens dont le vol a été immobilisé jeudi lors d'une escale technique à Vatry (Marne), à la suite d'un renseignement anonyme laissant penser à un possible trafic d'êtres humains, sont toujours en "transit temporaire" à l'aéroport, a fait savoir samedi la préfecture de la Marne dans un courriel. "La procédure judiciaire suit son déroulement", a déclaré la préfecture, précisant qu'un dispositif de sécurité et de secours a été mis en place pour la prise en charge des passagers. L'ambassade d'Inde en France a dit tard vendredi sur le réseau social X avoir été informé de l'immobilisation de l'appareil et que son équipe enquêtait sur la situation et veillait au bien-être des passagers. L'Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines assurait un vol entre Dubaï, aux Emirats arabes unis, et le Nicaragua et faisait une escale technique en France lors de son immobilisation. L'enquête judiciaire a été confiée à la JUNALCO (Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée), qui interroge les passagers pour tenter d'établir les conditions et objectifs de leur transport et deux passagers sont en garde à vue, a fait savoir vendredi le parquet de Paris. Du côté des membres de l'équipage, "les interrogatoires ont pris fin et ils sont tous libres de leurs mouvements", a déclaré samedi matin sur BFMTV, Liliana Bakayoko, avocate au barreau de Paris qui représente Legend Airlines. La compagnie aérienne souhaite que l'avion puisse redécoller bientôt et elle se portera partie civile ou portera plainte "dès qu'il aura un peu plus de lumière sur cette affaire". Le voyage des passagers entre les Emirats arabes unis et le Nicaragua a été pris en charge par une société immatriculée en dehors de l'Union européenne, a ajouté l'avocate, sans donner plus de précisions. "Nous ne souhaitons pas nommer (le client) pour le moment, tout simplement parce que nous considérons que la présomption d'innocence doit s'appliquer à lui aussi (...), c'est un client fiable de la compagnie d'après les informations dont ils disposent." (Rédigé par Kate Entringer)