L'AVION DU PRÉSIDENT POLONAIS QUI DEVAIT SE RENDRE DANS L'EST DU PAYS POUR RENCONTRER JOE BIDEN A EFFECTUÉ UN ATTERRISSAGE D'URGENCE
L'AVION DU PRÉSIDENT POLONAIS QUI DEVAIT SE RENDRE DANS L'EST DU PAYS POUR RENCONTRER JOE BIDEN A EFFECTUÉ UN ATTERRISSAGE D'URGENCE
L'AVION DU PRÉSIDENT POLONAIS QUI DEVAIT SE RENDRE DANS L'EST DE LA POLOGNE POUR RENCONTRER JOE BIDEN A EFFECTUÉ UN ATTERRISSAGE D'URGENCE APRÈS ÊTRE REVENU À VARSOVIE - AGENCE PAP
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