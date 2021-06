L'Autriche vient à bout de la Macédoine du Nord

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans une rencontre pleine de cœur et de volonté, l'Autriche s'est imposé face à la Macédoine du Nord 3-1 à l'Arena National de Bucarest pour le premier match du groupe C de l'Euro 2020. Les Rouges-Blancs-Rouges ont ouvert le score par l'intermédiaire de Lainer (18'). Les Lynx ont pu compter sur leur expérimenté capitaine Pandev pour profiter d'un cafouillage dans la défense adverse et égaliser (28'). Après la pause, les hommes de Franco Foda ont continué à se créer des occasions franches mais ont constamment buté sur de valeureux Macédoniens. Jusqu'à ce que Gregoritsch surgisse sur un centre de Sabitzer pour redonner l'avantage aux siens (78'), avant qu'Arnautovic ne finisse le job (89'). L'Autriche décroche la première victoire de son histoire dans un Championnat d'Europe et prend la tête du groupe C, en attendant le duel entre les Pays-Bas et l'Ukraine ce soir.