L'Autriche soutient les sanctions de l'UE contre la Russie après le retrait de Raiffeisen d'une liste noire de Kyiv

L'Autriche soutient les sanctions de l'UE contre la Russie après le retrait de Raiffeisen d'une liste noire de Kyiv













BRUXELLES (Reuters) - L'Autriche a donné son feu vert à un 12e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie après le retrait de Raiffeisen Bank International d'une liste noire de l'Ukraine, ont annoncé samedi le gouvernement ukrainien et un diplomate européen. L'Autriche faisait pression pour que la banque soit retirée d'une liste ukrainienne visant à montrer du doigt les entreprises faisant des affaires avec la Russie et soutenant l'effort de guerre, par exemple en payant des impôts. "Les réserves de l'Autriche sont levées", a déclaré un diplomate européen. La liste noire n'a aucune valeur juridique, mais un poids symbolique pour Raiffeisen. La banque autrichienne a déclaré être prête à quitter la Russie, sans que cela se traduise dans les faits. "Le statut est suspendu pour la durée des consultations bilatérales impliquant des représentants de la Commission européenne", peut-on lire sur le site Internet du gouvernement ukrainien à propos du statut de Raiffeisen. L'Autriche demandait le retrait de Raiffeisen de la liste noire en échange de son approbation du dernier paquet de sanctions de l'UE contre la Russie. (Reportage Julia Payne; version française Elizabeth Pineau )