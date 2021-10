L'Autriche, l'Albanie et la Suisse vainqueur !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L’Autriche a tenu son rang ce soir en s’imposant 2 buts à 0 sur le terrain des Îles Féroé. Les Autrichiens ont ouvert le score en première mi-temps par l’intermédiaire de Laimer (26’) et Sabitzer a alourdi la marque au retour des vestiaires (48’).

Dans les autres rencontres, l’Albanie s’est défait de la Hongrie sur la plus petite des marges (1 - 0) grâce à Broja en toute fin de rencontre (80’).

La Serbie a également tenu son rang en s’imposant sur la plus petite des marges sur le terrain du Luxembourg par l'intermédiaire de Vlahovic (68') et enfin la Suisse est également sortie vainqueur de son duel face à l’Irlande du Nord (2 - 0).