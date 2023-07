L'Autorité de sécurité des aliments rend un avis favorable au glyphosate

(Répétition pour diffusion élargie, sans changement de texte) BRUXELLES, 6 juillet (Reuters) - L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a déclaré jeudi qu'elle "n'a pas identifié de domaine de préoccupation critique" empêchant le renouvellement de l'autorisation pour le glyphosate, substance active du désherbant Roundup de Bayer AG. L'autorisation de l'UE pour ce produit chimique largement utilisé par les agriculteurs depuis plusieurs décennies doit expirer à la fin de l'année, les conclusions de l'EFSA constituant un élément clé pour la décision de son renouvellement. En 2015, l'agence de l'Organisation mondiale de la santé chargée de la lutte contre le cancer a conclu que le glyphosate était probablement cancérigène pour l'homme. Bayer soutient le contraire en affirmant que des décennies d'études ont démontré que son produit est sans danger. La Commission européenne décidera du renouvellement ou non de l'autorisation du glyphosate sur la base des conclusions de l'EFSA ainsi que d'un autre rapport rédigé par un groupe composé de quatre pays de l'UE. Les Vingt-Sept voteront ensuite sur la proposition de la Commission. (Reportage Philip Blenkinsop, version française Nathan Vifflin, édité par Tangi Salaün)