L'autorité de la concurrence examine la reprise de Credit Suisse par UBS

L'autorité de la concurrence examine la reprise de Credit Suisse par UBS













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - La Commission suisse de la concurrence a indiqué lundi qu'elle examinait la reprise de Credit Suisse par UBS. En mars, le gouvernement suisse, la banque centrale et l'autorité de régulation financière ont conclu à la hâte l'adoption d'un plan de sauvetage pour Credit Suisse, entraînant la fusion des deux plus grandes banques du pays. "Nous confirmons que la Commission suisse de la concurrence examine la reprise de Credit Suisse par UBS et qu'elle transmettra ses résultats à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) probablement d'ici la fin du mois de septembre", a déclaré le vice-directeur de la Commission à Reuters. (Reportage Noele Illien, Kate Entringer et Stéphanie Hamel pour la version française, édité par Blandine Hénault)