L'autorité de la concurrence approuve "sous conditions" l'acquisition d'OCS et Orange Studio par Canal+

L'autorité de la concurrence approuve "sous conditions" l'acquisition d'OCS et Orange Studio par Canal+













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'autorité française de la concurrence a annoncé vendredi autoriser l'acquisition d'OCS et du studio de cinéma d'Orange par Canal+, annoncée en janvier 2023, sous conditions, "afin de remédier aux risques d'atteinte à la concurrence". Dans un communiqué, elle explique que Groupe Canal+ s'est engagé à maintenir deux équipes d'acquisitions de films distinctes, OCS/Ciné+ d'un côté et Canal+ de l'autre, pour éviter un "pré-acheteur unique de films français pour une diffusion en première fenêtre payante". De plus, la filiale de Vivendi ne s'opposera pas à la cession des droits de diffusion sur un service de télévision de rattrapage en clair des films français du catalogue Orange Studio, produits avant l'acquisition et pour lesquels Canal+ n'a pas de mandat de distribution. Canal+ s'est enfin engagé à proposer des offres d'abonnement aux distributeurs intéressés dans les territoires ultra-marins, afin d'éviter l'appauvrissement de films disponibles. "L’ensemble de ces engagements est souscrit pour une durée de cinq ans et peut faire l’objet d’un réexamen", a précisé l'autorité. OCS est le deuxième plus grand service de télévision payante en France après Canal+. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, édité par Sophie Louet)