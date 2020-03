L'autorité bancaire en France insiste sur l'absence de dividende

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'autorité de tutelle du secteur bancaire en France a invité lundi, conformément aux directives données vendredi par la Banque centrale européenne, les établissements financiers à ne verser aucun dividende avant octobre prochain et à ne prendre aucun engagement pour les exercices 2019 et 2020 en raison de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

"La préservation des ressources en capital pour pouvoir soutenir l'économie réelle et/ou absorber les pertes devrait être prioritaire à l’heure actuelle sur les distributions de dividendes et les rachats d'actions", déclare l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans un communiqué.

"L’ACPR invite donc les établissements de crédit relevant de sa supervision directe et les sociétés de financement, à veiller, au moins jusqu'au 1er octobre 2020 à ce qu’aucun dividende ne soit versé et qu'aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris pour les exercices 2019 et 2020 (et) à ce qu’aucun rachat d'actions destiné à rémunérer les actionnaires n’ait lieu", ajoute-t-elle, en avertissant qu'elle exigera des explications en cas de non respect de ces instructions.

(Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)