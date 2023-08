L'auteur de la tuerie dans une synagogue de Pittsburgh condamné à mort

(Reuters) - Robert Bowers, qui avait abattu 11 personnes en 2018 dans une synagogue de Pittsburgh, dans l'Etat américain de Pennsylvanie, a été condamné à mort mercredi par un jury fédéral, rapporte le New York Times. L'auteur de l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis avait été reconnu coupable au mois de juin de 63 chefs d'accusation retenus contre lui. Il s'agissait de la première fois que les procureurs fédéraux requerraient la peine de mort depuis l'arrivée du président Joe Biden à la Maison blanche en janvier 2021. Les avocats de Robert Bowers, 50 ans, n'ont pas contesté les faits pendant le procès mais ils ont tenté de faire valoir que leur client, qui avait multiplié les diatribes contre les Juifs sur un site d'extrême-droite pendant les semaines précédant son attaque, souffrait de maladie mentale. Après l'avoir reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui, les 12 jurés se sont prononcés à l'unanimité pour la peine capitale. (Rédigé par Brendan O'Brien à Chicago et Jonathan Allen à New York, version française Tangi Salaün, édité par Jean Terzian)