L'auteur de la biographie de Steve Jobs va écrire un livre sur Elon Musk

(Reuters) - Le fondateur et dirigeant du constructeur de voitures électriques Tesla Inc et de la société spatiale SpaceX, Elon Musk, fera l'objet d'une biographie de Walter Isaacson, l'auteur américain qui a signé le best-seller consacré à la vie du co-fondateur d'Apple, Steve Jobs.

"Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur Tesla, SpaceX et mes activités en général, @WalterIsaacson écrit une biographie", a tweeté Elon Musk mercredi soir https://twitter.com/elonmusk/status/1423104512479334402.

En réponse à une question posée sur les réseaux sociaux, le directeur général de Tesla a dit que Walter Isaacson l'avait déjà suivi pendant plusieurs jours afin de recueillir des informations pour son livre.

Il y a quelques mois, l'écrivain a comparé Elon Musk à Steve Jobs au cours d'une interview accordée à Yahoo Finance. "D'une certaine manière, il est le Steve Jobs de notre époque", avait-il observé.

Isaacson est également l'auteur de livres sur Benjamin Franklin et Albert Einstein, ce dernier ayant inspiré une série télévisée intitulée "Genius".

Musk a déjà accordé des interviews pour une biographie écrite par Ashlee Vance et publiée en 2015, avant que Tesla ne devienne la première capitalisation boursière de l'automobile au monde et SpaceX la première société privée à envoyer une équipe à bord de la station spatiale internationale.

Dans une autre réponse à un utilisateur de Twitter qui demandait si le contrat de livre signifiait que Musk renoncerait à écrire son propre livre, le dirigeant a répondu : "Peut-être un jour."

"Enfin (...) quelqu'un va pénétrer la façade silencieuse, mystérieuse et inconnue que ce sujet particulier projette ... ;)", a tweeté un autre utilisateur, auquel Musk a répondu par un emoji rieur.

(Maria Ponnezhath à Bangalore, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)