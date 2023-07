L'Australien United Malt accepte l'offre de rachat de Malteries Soufflet (InVivo)

(mastic §2) (Reuters) - L'australien United Malt Group a annoncé lundi avoir accepté l'offre de rachat de 999 millions de dollars émise par Malteries Soufflet, filiale de la coopérative agricole française InVivo, une opération qui devrait faire de ce dernier le plus grand producteur mondial de malt. Ce rachat va permettre de doubler la taille des activités dans le malt avec trois années d'avance sur le calendrier initial, avait déclaré à Reuters le président de Malteries Soufflet et directeur général d'InVivo, Thierry Blandinieres, lorsque l'offre avait été annoncée, en mars dernier. Le montant de 5 dollars australiens par action représente une prime de 45,3% par rapport au cours de clôture de l'action United Malt le 24 mars, avant la divulgation de l'offre. United Malt est le quatrième producteur commercial de malt au monde à l'attention des brasseurs, distillateurs et entreprises alimentaires. La société possède des usines de transformation au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni ainsi qu'une unité de distribution internationale. Ce rachat doit désormais être approuvé notamment par la commission australienne d'examen des investissements étrangers (FIRB) ainsi que par les actionnaires de United Malt. Dans un communiqué, le président du groupe australien, Graham Bradley, a déclaré que le conseil d'administration estimait que l'offre reflétait de manière adéquate la valeur des actifs de United Malt et la croissance anticipée de ses revenus à court terme. Tous les membres du conseil d'administration de United Malt ont recommandé aux actionnaires d'approuver la proposition. (Rédigé par Harish Sridharan à Bangalore; version française Jean Terzian)